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Спорт23 июля 2021 20:49

Дмитрий Азаров прокомментировал соглашение "Крыльев Советов" с Пиняевым

16-летний футболист подписал контракт с командой на три года
Сергей ЧЕРНЫХ
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Состав "Крыльев Советов" пополнили три новых футболиста

Состав "Крыльев Советов" пополнили три новых футболиста

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал соглашение "Крыльев Советов" с 16-летним перспективным футболистом Сергеем Пиняевым.

Самарская команда заключила трехлетний контракт с "футбольным вундеркиндом", который проходил стажировку в английской команде "Манчестер Юнайтед". Пиняев проходил предсезонные сборы с "Крыльями" и в пяти контрольных матчах забил четыре мяча.

- Пожалуй, это самый талантливый молодой футболист России, - сказал глава региона.

Также за самарскую команду будут выступать Данила Пруцев и Максим Глушенков. "Надеюсь, они помогут "Крыльям" добиться прекрасных результатов. А мы будем болеть за наш клуб при любых условиях", - сказал Дмитрий Азаров.