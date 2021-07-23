Тренер тольяттинского гребца Вязовкина рассказал, как его подопечный выступил на Олимпиаде

Тольяттинец сходу сумел пробиться в четвертьфинал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тренер тольяттинского гребца Александра Вязовкина рассказал "КП-Самара", как его подопечный выступил в своем первом старте на Олимпийских играх.

Вязовкин стал первым россиянином, который выступил на Олимпиаде в Токио (Япония) и пробился в четвертьфинал, несмотря на обилие сильных соперников.

Как рассказал его тренер Дмитрий Стрельцов, молодой 24-летний тольяттинец соревнуется против более старших и опытных спортсменов, уже имеющих олимпийские медали.

- В заезд Александр попал с Дамиром Мартином из Хорватии, это серебряный призер Олимпийских игр в одиночке. Они вдвоем ушли со старта и уверенно отобрались в следующий круг соревнований, - сказал Стрельцов.

Следующий старт тольяттинского гребца запланирован на 26 июля, однако, из-за погоды может состояться на день раньше.

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