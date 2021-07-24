К 20 августа в Куйбышевском районе Самары планирую полностью восстановить работу троллейбусов

Пока троллейбусы ходят по короткому маршруту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение троллейбусов должно быть полностью восстановлено в Куйбышевском районе Самары к 20 августа, об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко во время посещения стройплощадки. Напомним, в Самаре продолжается строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста. Работы идут от улицы Шоссейной до границы Самары и уже близятся к финалу. Из-за масштабной стройки троллейбусы ходят по временной схеме, что доставляет неудобства жителям Куйбышевского района.

Отметим, первый этап возведения Фрунзенского моста завершился в сентябре 2020 года. Первая очередь состоит из мостов через реку Самару и озеро Банное, а также транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной. Проект второй очереди подразумевает строительство дороги протяженностью 7,8 км с тремя транспортными развязками: на пересечениях с улицами Утевской и Грозненской, а еще – путепровода через железную дорогу.