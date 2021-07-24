Тольяттинец Федор Свечков стал единственным российским хоккеистом, которого выбрали в первом раунде драфта НХЛ

Форвард выступал за «Ладью» в МХЛ, а также за «Ладу» в ВХЛ, где в прошлом сезоне набрал 15 очков (5+10) в 38 матчах. Фото: ХК "Лада".

«Нэшвилл Предаторз» выбрал в первом раунде драфта НХЛ тольяттинца и бывшего форварда «Лады» Федора Свечкова. «Хищники» взяли 18-летнего нападающего под 19-ым номером. Свечков оказался единственным россиянином, которого выбрали в первом раунде драфта 2021.

Федор Свечков – воспитанник тольяттинской школы хоккея. Он выступал за «Ладью» в Молодежной хоккейной лиге, а также за «Ладу» в ВХЛ, где в прошлом сезоне набрал 15 очков (5+10) в 38 матчах.

В мае этого года молодой форвард подписал контракт с петербургским СКА.

Драфт НХЛ – мероприятие, которое проходит каждый год в межсезонье. На нем клубы Национальной хоккейной лиги получают права на молодых хоккеистов.

Сейчас в НХЛ выступают два уроженца Самарской области – вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов и нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов.