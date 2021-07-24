Зато газон не сползет: на Московском шоссе в Самаре дерево закатали в бетон

Фото Морозова Алексея (twitter.com/Aleksey_smr) Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре на Московском шоссе радиально подошли к проблеме сползающего газона. Его просто закатали в бетон, причем вместе с деревом.

- Осталось в зеленый цвет покрасить, - иронизируют самарцы.

- Мне кажется, нужно освободить дерево из асфальта, сделать квадратную аккуратную клумбу, я понимаю, что сделано для устранения грязи после дождя, но, ведь можно было и газон в идеале, или клумбу. Это очень не красиво вышло, - написал блогер Алексей Морозов и поделился фотографией плененного дерева вTwitter.

Горожане справедливо заметили, что закатанное в бетон дерево неминуемо погибнет из-за недостатка влаги и воздуха. СамараТрансСтрой уже сообщили, что замечания устранят. Однако горожане переживают, как бы не устранили сама дерево.