В Самаре 87 человек до рассвета тушили два горящих дома

Обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Минувшей ночью жителям улицы Набережная реки Самара в Советском районе было не до сна. Там были охвачены огнем сразу два жилых дома. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о ЧП поступило в 3:23 24 июля. В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области звонивший сообщил о пожаре в частном жилом доме №361а на ул. Набережная реки Самара.

Когда пожарные прибыли на место, ситуации оказалась куда сложнее. Огонь уже перекинулся на соседний дом и захватил площадь 250 кв. метров. Кроме того существует угроза дальнейшего распространения пожара на соседние строения. Был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 2.

К счастью, погибших нет Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Для тушения пожара были привлечены 87 человек и 24 единиц техники, в том числе от МЧС России 72 человека и 19 единиц техники. Благодаря слаженным действиям в 4:18 пожарно-спасательным подразделениям удалось устранить угрозу распространения огня на соседние здания. Был снижен ранг вызова до 1-БИС.

В 5:23 было ликвидировано открытое горение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Какой ущерб был нанесен огнем, и что стало причиной пожара, предстоит определить специалистам.