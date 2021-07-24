«Энергичный и инициативный»: в Самаре от COVID-19 скончался заместитель председателя поволжского Сбербанка

Дмитрий Гурулёв вёл активный образ жизни.

Энергичный, открытый и инициативный, всегда готовый прийти на помощь, таким заместителя председателя поволжского Сбербанка Дмитрия Гурулёва запомнили его коллеги.

- Дмитрий рука об руку с коллегами каждый день делал наш банк лучше, делился своими профессиональными знаниями и опытом, создавал яркие проекты международного уровня, помогал клиентам в решении самых неординарных задач, - рассказали в Поволжском банке Сбербанке. - Для многих из нас за время совместной работы Дмитрий стал не только коллегой, но и хорошим другом, соратником. В этот трагический день мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.

О смерти Дмитрия Гурулёва стало известно 24 июля. По словам коллег, последние несколько недель он боролся с COVID-19. Врачи до последнего сражались за его жизнь.