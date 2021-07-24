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Происшествия24 июля 2021 17:08

В Самарской области мужчина спаивал свою 13-летнюю подругу

26-летний мужчина покупал и предлагал ей коньяк, пиво и энергетические напитки
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Клявлинском районе Самарской области мужчина 26 лет вовлекал свою подругу 13 лет в совершение антиобщественных действий. Мужчина покупал в марте и апреле алкоголь и энергетические напитки и предлагал их ребенку. Девочка добровольно соглашалась и распивала горячительные напитки. Такие ситуации повторялись неоднократно. Опасное поведение мужчины выявил и пресек заместитель начальника отдела - начальник полиции МО МВД России «Клявлинский» подполковник полиции Тимофей Осипов.

По собранным сотрудником полиции материалам отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Сейчас по данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении