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Общество24 июля 2021 19:29

В Самарской области продолжат активно развивать направление реабилитации после COVID-19 и других заболеваний

Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров
Кристина АДАЕВА
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Также по поручению Губернатора региональный минздрав формирует планы по модернизации отделений реабилитации

Также по поручению Губернатора региональный минздрав формирует планы по модернизации отделений реабилитации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как проходит долечивание пациентов, перенесших короновирус в реабилитационном отделении №1 Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, открытом на базе бывшего санатория «Можайский». Там же прошло выездное совещание по вопросу модернизации имеющихся в регионе мощностей для реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний, в том числе COVID-19.

Реабилитацию на базе санатория «Можайский» жители области могут пройти в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Сюда на долечивание направляются пациенты, перенесшие болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме. Им требуется дальнейшее круглосуточного наблюдения в условиях стационара. Курс продолжается от 11 до 14 дней. Среди оборудования центра есть и отечественные приборы. В их числе дыхательный тренажер-массажер «Универсал-2011», который разработали и производят в Самарской области.

На базе отделения Губернатор провел выездное совещание по развитию программ реабилитации. Дмитрий Азаров также осмотрел процедурные кабинеты, палаты, столовую, бассейн, пообщался с пациентами и сотрудниками медучреждения.

Напомним, в период пандемии Самарская область в числе первых включилась в работу по реабилитации пациентов. По поручению губернатора отделения реабилитации открыли на базе нескольких санаториев. Сейчас региональный минздрав формирует планы по модернизации отделений реабилитации, готовит заявку на получение федеральной поддержки и инвестиционные предложения для коммерческих партнеров.

Вопросы развития системы здравоохранения, в том числе реабилитации пациентов, накануне обсуждались на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в понедельник, 19 июля, провел президент России Владимир Путин. На встрече председатель Правительства страны Михаил Мишустин сообщил, что в стране пройдет модернизация системы медицинской реабилитации и через 10 лет практически все отделения и центры медицинской реабилитации будут оснащены современным оборудованием. Причем не менее половины техники будет российского производства.