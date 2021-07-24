329 новых заболевших и 13 смертей: где нашли новых заболевших COVID-19 в Самарской области 24 июля 2021 года

Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заразившихся опасным вирусом в Самарской области вновь больше 300 человек за сутки. Свежие данные на 24 июля опубликовал региональный оперативный штаб Самарской области. Так за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 329 новых случаев заражения вирусом COVID-19 и 14 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Большинство новых заболевших было обнаружено в Самаре – 121 человек, в Тольятти – 58, в Кинеле и Новокуйбышевске – по 16, а в Сызрани - 14 зарегистрированных новых пациентов за сутки.

Из числа заболевших коронавирусом в Самарской области на 24 июля 2021 года, 303 пациента узнали о заболевании, обратившись к врачу с симптомами ОРВИ и пневмонии, еще 26 человека были выявлены при профилактическом осмотре.

Не обошлось за минувшие сутки и без новых смертей. Сразу 13 пациентов не смогли победить опасный вирус. В их числе девять женщин и четыре мужчины. Самому молодому пациенту 49 лет, а самому возрастному - 90 лет. Всего с начала пандемии в Самарской области от коронавируса скончались 2 554 человека.