В Самарской области 25 июля будет тепло и без осадков

Такая же погода будет и в начале недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 25 июля, синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Дождей не предвидится, следует из информации, опубликованной на сайте Приволжского УГМС.

- В регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха +21… +26, - говорится в сообщении.

В начале следующей недели ожидается похожая погода – воздух днем будет прогреваться до +22… +27, а ночью столбики термометров покажут +10… +15. Будет малооблачно, дождей синоптики не прогнозируют.