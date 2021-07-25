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Общество25 июля 2021 8:18

В Самарской области 25 июля будет тепло и без осадков

Столбики термометров поднимутся до +26
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Такая же погода будет и в начале недели.

Такая же погода будет и в начале недели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 25 июля, синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Дождей не предвидится, следует из информации, опубликованной на сайте Приволжского УГМС.

- В регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха +21… +26, - говорится в сообщении.

В начале следующей недели ожидается похожая погода – воздух днем будет прогреваться до +22… +27, а ночью столбики термометров покажут +10… +15. Будет малооблачно, дождей синоптики не прогнозируют.