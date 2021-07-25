Тольяттинец обчистил церковную лавку

Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти из церковной лавки пропали серебряные цепочки на сумму больше 10 тысяч рублей. Произошло это 30 июня, в лавке заметили подозрительного мужчину, который забрал с прилавка коробку. Один из посетителей увидел это, отнял коробку у мужчины и вернул ее на место. Что злоумышленник прихватил с собой еще и цепочки, заметили позже.

- Через три дня полицейские задержали и доставили в отдел полиции 42-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественное преступление, схожего по приметам с разыскиваемым за кражу из церковной лавки. Отпечатки пальцев задержанного совпали с теми, что были на коробке. Подозреваемый признал свою вину в содеянном и выразил готовность сотрудничать с дознанием, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Украденное злоумышленник сдал в ломбард, а деньги потратил. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция ищет похищенное.