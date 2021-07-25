В Самарской области к началу учебного года построят 6 спортивных площадок

На спортплощадках будут проводить уроки физкультуры, занятия спортивных секций и подготовку к выполнению тестов ГТО. Фото: администрация Самары.

В Самарской области к началу нового учебного года планируют построить шесть универсальных спортивных площадок. Две из них появятся в школах Самары, сообщает мэрия города.

- В Самаре новые спортплощадки появятся в школах №132 (Коммунистическая,16) и №79 (ул. Ташкентская, 164), - говорится в сообщении.

У школы №132 построят игровое поле размером 39 на 19 метров. Там постелют полимерное травмобезопасное покрытие, поставят мини-футбольные ворота и баскетбольные кольца. Рядом с полем появятся уличные тренажеры.

На спортплощадке будут проводить уроки физкультуры, занятия спортивных секций и подготовку к выполнению тестов ГТО.

Во внеучебное время на площадке смогут заниматься местные жители.