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Общество25 июля 2021 11:59

В Самарской области за сутки коронавирус обнаружили у 336 человек

Данные по коронавирусу в Самарской области на 25 июля 2021
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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В регионе зафиксировали антирекорд по количеству заболевших COVID-19.

В регионе зафиксировали антирекорд по количеству заболевших COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф появилась обновленная статистика COVID-19 в Самарской области на 25 июля 2021. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 336 человек. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Всего в России выявили 24 072 случая COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 3 406 за сутки. В Московской области - 2 191, в Санкт-Петербурге - 1 934.

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области продолжает расти. В субботу, 24 июля, было 329 новых случаев, а неделю назад – 279.

К сожалению, COVID-19 унес жизни еще 10 жителей региона.