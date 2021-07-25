Самарская красавица победила во всероссийском конкурсе «Мисс туризм»

Это не первая победа в копилке модели. Фото: vk.com/avante_models.

В Чебоксарах прошел всероссийский конкурс красоты «Мисс туризм России». Победительницей стала Мисс Самара 2020 Полина Матренина, сообщает модельное агентство AVANTE.

- Конкурс собрал более 24-х участниц конкурса со всей России. Надо признать, что последний трофей значимых всероссийских конкурсов для Самары был ровно 10 лет назад – в 2011 году Татьяна Гусева стала победительницей конкурса «Мисс Волга», - рассказали в агентстве.

Второе место в конкурсе «Мисс туризм» досталось Алисе Шмелевой из Иваново, третье – Елизавете Дудиной из Тольятти.