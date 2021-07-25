Председатель правительства региона считает, что в Самаре должно быть больше пляжей

Виктор Кудряшов предложил установить спасательные посты на несанкционированных пляжах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов заявил, что в областной столице должно быть больше пляжей. Он сказал это во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло 22 июля.

- В Самаре девять санкционированных пляжей и еще больше несанкционированных. В таком городе должно быть не девять пляжей, а по крайней мере 15. Прошу проработать вопрос организации на несанкционированных пляжах спасательных постов, - сказал Кудряшов.

В качестве примера несанкционированных пляжей председатель правительства назвал пляжи на Зелененьком и правом берегу Волги.