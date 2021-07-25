На пляже в Самарской области установили черный шар из-за качества воды

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на этом пляже. Фото: Влад КОМЯКОВ

На пляже в Самарской области появились плакат «Купание запрещено» и черный шар. Речь идет о пляже на озере Орлово в Новокуйбышевске. Сделали это после того, как там проверили воду, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

- По результатам лабораторных испытаний в администрацию Новокуйбышевска направлено письмо о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды, - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить купание на этом пляже.