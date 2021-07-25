Тольяттинский гребец Александр Вязовкин пробился в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Дистанцию Вязовкин проплыл с результатом 7.20,04. Фото: Личный архив героя публикации

Тольяттинец Александр Вязовкин прошел в полуфинал турнира по академической гребле на Олимпиаде в Токио. Он занял третье место в своем заезде в четвертьфинале. Дистанцию Вязовкин проплыл с результатом 7.20,04.

Первое место в заезде, где участвовал наш гребец, занял датчанин Сверри Нильсен. Его результат – 7.10,52. Второе место досталось канадцу Тревору Джонсу.

Напомним, в четвертьфинал Александр Вязовкин пробился с результатом 7.14,95.

Вязовкин стал первым за 25 лет россиянином, который отобрался на Олимпийские игры среди одиночек.

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