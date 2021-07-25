Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области на следующей неделе

В начале недели будет тепло и солнечно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первой половине следующей недели в Самарской области будет солнечно, тепло и почти без осадков. Дождь, и то кратковременный и местами, обещают только во вторник, 27 июля.

- В понедельник, 26 июля, будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +8… +13, днем +22… +27, - говорится на сайте Приволжского УГМС.

Во вторник, 27 июля, днем местами могут пройти кратковременные дожди, а столбики термометров будут в районе +23… +28. Ночью +10… +15, без осадков.

В среду, 28 июля, также ожидается +10… +15 ночью и +23.. +28 днем, переменная облачность и без осадков.