Полузащитник Дмитрий Ефремов покинул «Крылья Советов»

За «КС» Ефремов сыграл пять матчей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитника Дмитрия Ефремова. Самарский клуб и футболист договорились прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

- Дмитрий Ефремов провел за «Крылья» 5 матчей. Наш клуб желает Дмитрию удачи в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Дмитрий Ефремов уроженец Ульяновска и воспитанник Академии имени Коноплева. Свою профессиональную карьеру он начал в тольяттинской «Академии». После выступал за ЦСКА, чешский «Слован», «Оренбург» и «Урал». В «Крылья» перешел в начале этого года.