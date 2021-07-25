Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ахмата» на матч 1 тура РПЛ

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Ахмат» озвучили стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 25 июля, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому).

У хозяев с первых минут на поле появятся Ломаев, Чернов, Солдатенков, Горшков, Зеффан, Якуба, Липовой, Зиньковский, Иванисеня, Сарвели и Сергеев. На скамейке встречу начнут вратари Фролов и Овсянников и полевые игроки Божин, Карпов, Кабутов, Витюгов, Пиняев, Ежов, Пруцев, Смирнов, Цыпченко и Онугха.

У «Ахмата» в старте Гудиев, Лысцов, Богосавац, Коновалов, Конате, Нижич, Швец, Уткин, Харин, Карапузов и Быстров. В запасе – Мелихов, Шелия, Адуев, Янку, Полярус, Семенов, Садулаев, Пуцко, Архипов, Альсултанов и А. Кадыров.

Прямую трансляцию матча смотрите на сайте samara.kp.ru.