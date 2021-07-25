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Спорт25 июля 2021 19:40

Наставник «Крыльев Советов»: «Задача на сезон – попасть в десятку»

Игорь Осинькин заявил, что команда в Самаре амбициозная
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

Главный тренер «КС» Игорь Осинькин.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал задачу на сезон.

- Задача «Крыльев» на сезон - попасть в десятку, но команда у нас амбициозная, если поднимемся выше, все будут только рады, - сказал Игорь Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также главный тренер «Крыльев Советов» выразил надежду, что все новички усилят команду.

Напомним, в эти минуты самарская команда играет с «Ахматом» в первом туре Российской премьер-лиги. Следить за встречей можно в трансляции «КП-Самара» на сайте samara.kp.ru.