Тольяттинский «Акрон» вырвал ничью у липецкого «Металлурга»

Тольяттинцы дважды отыгрывались по ходу матча. Фото: ФК «Металлург» Липецк.

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью в липецким «Металлургом» в матче 3 тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в подмосковных Химках и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл Артур Арустамян на 18 минуте, однако тольяттинцы усилиями бывшего игрока «Металлурга» Владлена Бабаева смогли отыграться. Во втором тайме хозяева снова вышли вперед благодаря голу Романа Войделя, но всего спустя четыре минуты Константин Базелюк с пенальти вернул равенство в счете.

За пять минут до конца основного времени «Акрон» остался вдесятером, однако сумел сохранить ничью.

После трех туров тольяттинцы с четырьмя очками идут на шестом месте в ФНЛ, однако несколько матчей в туре еще не завершились.