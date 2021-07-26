В Самаре подруга молодого человека украла украшения, пока его родители были на даче

В полицию заявили о краже украшений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали подозреваемую в краже украшений 19-летнюю девушку, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что из квартиры пропали ювелирные изделия, пока она с супругом была на даче.

Как выяснилось, дома оставался их сын, к которому приходили друзья. Среди них была 19-летняя девушка, чьи отпечатки пальцев обнаружили на шкатулке, где находились ценности. Во время допроса она призналась, что взяла украшения и сдала их в ломбард, а деньги потратила.

Сейчас ценности вернули владелице. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.