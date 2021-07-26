Дарья Межецкая завершила выступление в личном зачете. Фото - минспорт Самарской области

Самарская дзюдоистка Дарья Межецкая не сумела пробиться в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио.

В поединке 1/16 финала в весовой категории до 57 кг самарская спортсменка встречалась с китаянкой Лу Тунцзюань, которая оказалась сильнее. Теперь Дарье предстоит выступить в командном миксте.

Ранее тольяттинский гребец Александр Вязовкин пробился в полуфинал, заняв третье место в своем заезде.

Сегодня также запланированы поединки рапиристов, в которых продолжает выступление Кирилл Бородачев.

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