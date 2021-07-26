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Общество26 июля 2021 9:13

Сызранец занял у знакомой миллион и вместо денег хотел отдать косметологический аппарат

Долг он согласился выплачивать после ареста доли в компании, где он был учредителем
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Сызранец не спешил возвращать долг в 1 млн рублей

Сызранец не спешил возвращать долг в 1 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани мужчина занял у знакомой 1 млн рублей и вместо денег хотел выплатить долг, отдав косметологический аппарат. Об этом сообщают в УФССП по Самарской области.

Мужчина под расписку взял деньги и приобрел косметологическое оборудование. Поскольку деньги отдавать он не торопился, женщина обратилась в суд. Однако, и после судебного решения вернуть деньги, долг он не отдавал. Вместо этого должник предложил женщине забрать аппарат, от чего она отказалась.

Лишь когда была арестована доля в уставном капитале фирмы, где он был учредителем, мужчина заключил соглашение, что будет выплачивать долг постепенно.