Сызранец занял у знакомой миллион и вместо денег хотел отдать косметологический аппарат

Сызранец не спешил возвращать долг в 1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани мужчина занял у знакомой 1 млн рублей и вместо денег хотел выплатить долг, отдав косметологический аппарат. Об этом сообщают в УФССП по Самарской области.

Мужчина под расписку взял деньги и приобрел косметологическое оборудование. Поскольку деньги отдавать он не торопился, женщина обратилась в суд. Однако, и после судебного решения вернуть деньги, долг он не отдавал. Вместо этого должник предложил женщине забрать аппарат, от чего она отказалась.

Лишь когда была арестована доля в уставном капитале фирмы, где он был учредителем, мужчина заключил соглашение, что будет выплачивать долг постепенно.