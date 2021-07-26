Самарский рапирист Антон Бородачев уступил в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио

Антон Бородачев уступил в 1/16 финала. Фото - предоставлено правительством Самарской области

Самарский рапирист Антон Бородачев не сумел пробиться в 1/8 финала Олимпиады в Токио. В 1/16 он он уступил американцу Нику Иткину со счетом 15:11.

Выступления на Олимпиаде продолжает его брат Кирилл Бородачев. В 1/16 финала он оказался сильнее Ли Хван Хена из Южной Кореи, завершив поединок при счете 15:14.

В 1/8 финала Кирилл встречался с тем же Иткиным, который победил его брата, и одолел своего соперника со счетом 15:13.

Кирилл Бородачев выходит в 1/4 финала и ожидает, кто станет его соперником.

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