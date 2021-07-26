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Экономика26 июля 2021 10:16

В первом полугодии в бюджет Самарской области поступило 124,8 млрд рублей

В правительстве считают, что экономика адаптировалась к условиям пандемии
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В первом полугодии 2021 года в бюджет Самарской области поступило 124,8 млрд рублей. Фото - соцсети

В первом полугодии 2021 года в бюджет Самарской области поступило 124,8 млрд рублей. Фото - соцсети

В первом полугодии 2021 года в бюджет Самарской области поступило 124,8 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Этот показатель на 63,1% соответствует годовым планам. Сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджете составила 88,5 млрд рублей, что составляет 62,3% от годовых планов.

Расход бюджета за полгода составил 101,8 млрд рублей. Больше всего было было израсходовано на национальную экономику (31%), социальную политику (27,6%) и образование - 21,5%.

В правительстве отмечают, что экономика в целом адаптировалась к изменчивым условиям пандемии и в Самарской области демонстрирует рост.