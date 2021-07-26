Самарский рапирист Кирилл Бородачев не прошел в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Рапирист Кирилл Бородачев дошел да четвертьфинала на Олимпиаде в Токио. Фото - правительство Самарской области

Самарский рапирист Кирилл Бородачев не сумел пробиться в полуфинал на Олимпиаде в Токио.

Самарский спортсмен проводил свои поединки в понедельник, 26 июля. На пути к четвертьфиналу он последовательно одолел Ли Хван Хена из Южной Кореи в 1/16 финала и американца Ника Иткина в 1/8.

В четвертьфинале Кирилл уверенно начал поединок против Чунг Ка Лонга из Гонконга и имел солидное преимущество. Казалось, что самарец легко сможет пройти дальше и побороться за медали, но его соперник переломил ситуацию, отыграл отставание и остановил нашего рапириста на стадии 1/4 финала.

Ранее брат Кирилла Антон завершил свои поединки в 1/16 финала.

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