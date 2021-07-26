Авито представил рейтинг самых популярных автомобилей в Самарской области

В рейтинге как российские автомобили, так и иностранные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Авито Авто составили рейтинг самых востребованных подержанных моделей на авторынке в Самарской области. Для этого были проанализированы данные о продажах за первое полугодие 2021 года.

— Самым востребованным автомобилем до 1 миллиона рублей стал ВАЗ (LADA) Priora. Возглавляет рейтинг от 1 до 2 миллионов Toyota Camry, а в категории дороже 2 миллионов первое место занимает Toyota Land Cruiser Prado, — сообщает Авито Авто.

Также самыми подаваемыми моделями до миллиона являются ВАЗ (LADA) Kalina, ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) 2110. От одного до двух миллионов: Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Creta. Популярными автомобилями дороже двух миллионов стали только иномарки: Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Lexus NX, BMW X5.

По данным Авито Авто, в регионе продажи подержанных автомобилей выросли на 5,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. А средняя цена автомобиля с пробегом увеличилась за год на 16,1% и составила 325 тысяч рублей.