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Здоровье26 июля 2021 11:31

В Самарской области 335 новых заразившихся коронавирусом: данные на 26 июля 2021

В регионе 10 новых летальных случаев среди заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области снова более трехсот заразившихся

В Самарской области снова более трехсот заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 335 новых заразившихся коронавирусом. Такие данные опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 26 июля.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 74 277 человек. В понедельник объявлено, что выписался еще 231 человек, всего же выздоровели 69 479 заболевших.

В регионе за сутки 10 новых летальных случаев, всего умерли 2 574 человек.

В целом по стране 23 239 новых заразившихся в 84-х регионах страны. Всего коронавирусом заразились более 6 млн человек.