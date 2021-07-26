Дмитрий Гладенко возглавил направление по работе с крупным корпоративным бизнесом Райффайзенбанка в Самарской области

Дмитрий Гладенко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дмитрий Гладенко назначен руководителем направления по работе с крупным корпоративным бизнесом Райффайзенбанка макрорегиона «Центр». Он будет отвечать за развитие отношений с компаниями с выручкой более 5 млрд рублей в год.

Дмитрий работает в Райффайзенбанке с 2009 года и прошел за это время карьерный путь от менеджера крупного бизнеса в Челябинске до руководителя корпоративного блока в Казани.

Дмитрий будет отвечать за развитие отношений с крупным корпоративным бизнесом в Южном федеральном округе, Черноземье, Центральной России, Самарской и Саратовской областях. Территориально Дмитрий будет находиться в Ростове-на-Дону.

«Последние пару лет стремительно развивается цифровизация корпоративного сегмента, технологии становятся залогом успеха. Райффайзенбанк много работает над инновациями, чтобы клиенты могли эффективно решать свои задачи, и движется по трем ключевым направлениям: развивает дистанционные сервисы, инструменты для бесшовного взаимодействия с банком, создает высокотехнологичные банковские продукты. Мы продолжим знакомить крупный бизнес юга с передовыми решениями», – отмечает Дмитрий Гладенко, руководитель направления крупного корпоративного бизнеса Райффайзенбанка макрорегиона «Центр».