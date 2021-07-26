Ограничение движения транспорта в центре Самары продлили еще на один день

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с ремонтом теплосетей в Самаре с 23 по 26 июля были введены ограничения движения транспорта и изменена схема маршрутов трамваев и троллейбусов. Однако сегодня, 26 июля, транспорт всё еще следует по измененным маршрутам.

- Работы по перекладке труб пока не закончены. Ориентировочный пуск трамвайного движения в 05:00 27.07.2021, - сообщает в твитере трамвайно-троллейбусное управление.

Ограничение движения на центральных улицах города также продлено. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты.