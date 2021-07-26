На матч "Крыльев Советов" с московским "Спартаком" могут пустить больше болельщиков

Пока трибуны на самарском стадионе в основном пустуют

На матч самарских "Крыльев Советов" с московским "Спартаком", который пройдет в пятницу, 30 июля, могут пустить больше болельщиков. Об этом championat.com сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На прошедшую игру с грозненским "Ахматом" в Самаре пустили лишь 500 человек, включая футболистов и персонал клубов и стадиона. Глава региона отметил, что если эпидемиологическая ситуация улучшится, то болельщиков могут пустить больше.

- Сразу говорю: решение станем принимать на флажке. Каждый день будем считать количество заболевших. Надеемся, что с санитарными службами договоримся раньше. Но, судя по тому, как сейчас развивается ситуация, думаю, что решение будет в самый последний момент, - сказал губернатор.

По последним данным, в Самарской области вновь нашли более трехсот заразившихся коронавирусом за сутки.

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