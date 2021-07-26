В больнице Середавина в Самаре открыли новый корпус ковид-госпиталя

Новый корпус ковид-госпиталя открылся в Самаре

Новый корпус ковид-госпиталя открыли в Самаре в больнице Середавина. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В новом корпусе имеется диагностический блок с кабинетами КТ, ЭКГ и УЗИ, лаборатория, реанимационный блок на 10 коек, стационар на 60 коек и стерилизационный блок.

Врачи имеют все необходимое, чтобы в течение часа произвести осмотр, поставить диагноз и определиться с тактикой лечения. В случае, если у пациентов имеются другие заболевания помимо заражения коронавирусом, в новом корпусе они получат всю необходимую помощь.

- Открытие этого отделения позволит нам не прекращать плановую медицинскую помощь по основным направлениям специализации клиники. А здесь поступившие пациенты будут проходить первичную диагностику, обследование. Это поможет оперативно принимать решение и предоставлять медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.