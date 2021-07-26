В Тольятти женщину ограбил двоюродный брат

Где находится похищенное сейчас неизвестно
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
30-летняя жительница Тольятти, вернувшись с дачи, обнаружила пропажу ювелирных украшений, находившихся в шкафу и ноутбука. С женщиной проживал ее двоюродный брат, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности.
На следующий день после поступления в полицию заявления, подозреваемого задержали на одной из улиц Тольятти. Мужчина признал вину и рассказал, что украденные вещи он сдал в ломбард, а деньги потратил.
Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье Кража. Судьба похищенного имущества устанавливается.