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Происшествия26 июля 2021 12:50

В Тольятти женщину ограбил двоюродный брат

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Светлана СЕМУШКИНА
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Где находится похищенное сейчас неизвестно

Где находится похищенное сейчас неизвестно

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

30-летняя жительница Тольятти, вернувшись с дачи, обнаружила пропажу ювелирных украшений, находившихся в шкафу и ноутбука. С женщиной проживал ее двоюродный брат, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности.

На следующий день после поступления в полицию заявления, подозреваемого задержали на одной из улиц Тольятти. Мужчина признал вину и рассказал, что украденные вещи он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье Кража. Судьба похищенного имущества устанавливается.