В Тольятти женщину ограбил двоюродный брат

Где находится похищенное сейчас неизвестно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

30-летняя жительница Тольятти, вернувшись с дачи, обнаружила пропажу ювелирных украшений, находившихся в шкафу и ноутбука. С женщиной проживал ее двоюродный брат, в прошлом привлекавшийся к уголовной ответственности.

На следующий день после поступления в полицию заявления, подозреваемого задержали на одной из улиц Тольятти. Мужчина признал вину и рассказал, что украденные вещи он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье Кража. Судьба похищенного имущества устанавливается.