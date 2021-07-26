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Здоровье26 июля 2021 14:07

В Самаре плюс 176: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Умерли шесть женщин и четверо мужчин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре больше всего новых заболевших

В Самаре больше всего новых заболевших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки нашли 335 заразившихся коронавирусом. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся в областной столице, где на этот раз 176 новых случаев. Далее в списке Тольятти (62) и Новокуйбышевск (25).

В регионе за сутки 10 новых летальных случаев. Умерли шесть женщин в возрасте от 61-го до 95-ти лет, а также четверо мужчин от 66-ти до 79-и лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 74 277 человек, из них выздоровели 69 479, умерли 2 574 заразившихся.