Самарский ОМОН освободил корабль, захваченный «преступниками»

Тренировка прошла на судне
Фото: Росгвардия.
В рамках учения «Заслон – 2021» самарские сотрудники ОМОН вместе с представителями правоохранительных органов отработали обеспечение безопасности судоходства в акватории Саратовского водохранилища.
— Участники тренировки обезвредили судно от условных захватчиков и передали их коллегам из транспортной полиции, — сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.
Бойцы успешно выполнили задачи, продемонстрировав знание материальной части корабля, слаженность и четкость действий в условиях, приближенных к реальным.
Учение проводится для всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре 2021 года.