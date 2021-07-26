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Происшествия26 июля 2021 15:26

Самарский ОМОН освободил корабль, захваченный «преступниками»

Бойцы выполнили все поставленные задачи
Ирина СИНЕГУБОВА
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Тренировка прошла на судне

Тренировка прошла на судне

Фото: Росгвардия.

В рамках учения «Заслон – 2021» самарские сотрудники ОМОН вместе с представителями правоохранительных органов отработали обеспечение безопасности судоходства в акватории Саратовского водохранилища.

— Участники тренировки обезвредили судно от условных захватчиков и передали их коллегам из транспортной полиции, — сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.

Бойцы успешно выполнили задачи, продемонстрировав знание материальной части корабля, слаженность и четкость действий в условиях, приближенных к реальным.

Учение проводится для всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре 2021 года.

ОМОН Росгвардии провел учения на реке Самаре