Чем дышим: в Самаре появился уличный экран с данными о состоянии воздуха

Данные о воздухе в границах Куйбышевского НПЗ теперь круглосуточно доступны для каждого. Фото АО «КНПЗ».

С инициативой сделать достоянием общественности результаты мониторинга окружающей среды выступил градообразующий для Куйбышевского района нефтеперерабатывающий завод, входящий в самарскую группу НПЗ ПАО «НК «Роснефть». Воздух в санитарно-защитной зоне предприятия круглосуточно исследуется, но до недавнего времени результаты анализов регулярно передавались лишь в надзорные органы. Сегодня же эта информация в любой момент доступна каждому горожанину: неподалеку от заводской проходной, в оживленном месте Стромиловского шоссе, Куйбышевский НПЗустановил светодиодный экран, на который круглосуточно транслируются данные о состоянии воздуха на территории.

- На экран в режиме онлайн передаются данные о концентрации в воздухе основных веществ, характерных для работы нефтеперерабатывающего предприятия – таких как сероводород и углеводороды, - рассказала начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО «КНПЗ» Анна Ильина. – Каждый может посмотреть на табло и увидеть, что в воздухе на данный момент и сравнить это число с нормой – предельно допустимыми значениями. Экологическому контролю наше предприятие уделяет колоссальное внимание, а эко-монитор установлен для того, чтобы сделать нашу работу максимально прозрачной для населения.

Информационный монитор не входит в число требуемых законодательством инструментов контроля деятельности завода. КНПЗ установил экран по собственной инициативе, став первым предприятием в Самарской области, реализовавшим подобный экологический проект.