Самарский пловец Кудашев пробился в полуфинал Олимпиады в Токио

Самарский пловец пробился в полуфинал Олимпиады. Фото - правительство Самарской области

Самарский пловец Александр Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио, выступая на дистанции в 200 метров беттерфляем.

В своем заплыве самарец стал пятым, показав время 1 минута 55,54 секунды.

Полуфиналы запланированы на 27 июля, финал состоится 28 июля.

Еще до Олимпиады Кудашева сначала отстранили от участия в Олимпиаде якобы за нарушение антидопинговых правил, а затем обвинения сняли.

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