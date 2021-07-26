В Самарской области адвокат получил реальный срок за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области адвокат требовал у обвиняемого взятку в 1 млн рублей якобы для переквалификации уголовных дел на менее тяжкие. Об этом сообщают в Управлении ФСБ региона.

Как выяснилось, адвокат требовал деньги у обвиняемого по статьям, предполагающим наказание за приобретение и хранение наркотиков. Он уверял, что деньги передаст сотрудникам правоохранительных органов.

Получив первую часть взятки в 500 тысяч рублей, адвоката задержали с поличным сотрудники ФСБ. Его признали виновным по факту мошенничества, суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. После рассмотрения апелляционной жалобы приговор оставлен без изменений.