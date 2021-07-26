Бывший министр транспорта Самарской области выдвигается в Госдуму

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший министр транспорта Самарской области Борис Ардалин выдвигается в Госдуму РФ. Об этом сообщают в региональном избиркоме.

Он подал документы на выдвижение в депутаты по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу №159. Ардалин выдвигается от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Ардалин был министром транспорта Самарской области в 2006-2007-м годах. До этого работал в торгово-промышленной палате региона.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре текущего года и продлятся три дня.