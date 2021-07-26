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Политика26 июля 2021 18:21

Бывший министр транспорта Самарской области выдвигается в Госдуму

Выборы пройдут в сентябре
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Выборы в Госдуму пройдут в сентябре

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший министр транспорта Самарской области Борис Ардалин выдвигается в Госдуму РФ. Об этом сообщают в региональном избиркоме.

Он подал документы на выдвижение в депутаты по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу №159. Ардалин выдвигается от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Ардалин был министром транспорта Самарской области в 2006-2007-м годах. До этого работал в торгово-промышленной палате региона.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре текущего года и продлятся три дня.