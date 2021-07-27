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Общество27 июля 2021 8:23

"Пирамиду позора" в Самаре начали ставить около подъездов домов

Пирамида сообщает всему подъезду, в каких квартирах живут должники
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре появился новый вид "пирамиды позора"

В Самаре появился новый вид "пирамиды позора"

"Пирамиды позора" в Самаре начали ставить около подъездов домов, где живут злостные должники. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

"Пирамида позора" сообщает всему подъезду, в каких квартирах живут должники с суммами долга, а также напоминает, что если не погасить задолженность, то подача воды будет приостановлена.

Пирамида появилась дома №25 по улице Ново-Садовой, где жители задолжали 250 тысяч рублей.

Ранее пирамиды начали ставить около организаций-неплательщиков, а до этого пирамиду научили передвигаться, разговаривать, а еще подвешивали у окон должников.