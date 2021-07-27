В Самаре в массовом ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка

Авария произошла примерно в 21:30 ФОТО: ДТП 163 Самара Фото: соцсети

В Самаре вечером 26 июля, в понедельник, произошло серьезное ДТП. На улице Жигули БМВ Х6, которым управлял 52-летний мужчина, врезался в ехавший по встречной полосе мотоцикл "Кавасаки ЕХ300В", который в итоге отбросило на "Тойоту Короллу".

- Водитель БМВ, 18 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, в частности, превышение скорости, на регулируемом перекрестке улицы Жигули и Батайской при выполнении левого поворота на разрешающий сигнал поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

26-летний водитель "Кавасаки" и его 19-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Сейчас по факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.