В Самарской области создали штаб общественной поддержки "Единой России"

В Штабе будут решать социальные проблемы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" создала в Самарской области штаб общественной поддержки партии. В него вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, Союза женщин, "Волонтеры Победа", местный Союз Молодежи и различные общественные организации, которые представляют интересы ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

Организовать штаб предложила руководитель фонда "Открытое сердце" Региона Воробьева. Главная направленность партии, по словам "штабистов" - социальная. Людей нужно информировать о поддержке, которое оказывает государство, поэтому в рамках деятельности Штаба будет создана "горячая линия", которая поможет оперативнее помогать людям и реагировать на их просьбы.

По словам Воробьевой, одна из задач Штаба общественной поддержки - стать главным центром притяжения для всех общественных сил, готовых поддержать партию. Он может стать площадкой, где будут продвигаться народные инициативы.

- Мы не оставим "за скобками" ни одного мнения, постараемся найти механизмы решения проблемы и потом постараемся реализовать эту инициативу, - заявил сопредседатель штаба ОНФ, член Общественной Палаты РФ Павел Покровский.

В Штабе изучают множество актуальных проблем, волнующих жителей. Среди них - рост цен на "борщевой набор", куда входят все необходимые овощи. Общественники намерены добиваться того, чтобы стоимость их была снижена.

Займется штаб и другими актуальными вопросами жизни региона. Механизмы решения проблем, которые будут выявлены, будут искать не только на региональном, но и на федеральном уровне.