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Здоровье27 июля 2021 12:39

В Самарской области 337 новых заразившихся коронавирусом: данные на 27 июля 2021

С начала пандемии заразились почти 75 тысяч человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области более трехсот заразившихся за сутки

В Самарской области более трехсот заразившихся за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области во вторник, 27 июля, выявили 337 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе в последнее время регулярно находят более трехсот заразившихся, всего с начала пандемии заболели 74 614 человек. Во вторник выписали 247 человек, всего выздоровели 69 726 человек.

В регионе 14 новых летальных случаев, всего среди заразившихся умерли 2 588 человек.

В целом по стране 23 032 новых случаев в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились более 6 млн человек.