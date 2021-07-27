Самарский пловец Кудашев не прошел в финал Олимпиады в Токио

Самарский пловец не добрался до финала Олимпиады в Токио. Фото - министерство спорта Самарской области

Самарский пловец Александр Кудашев не прошел в финал Олимпиады в Токио на дистанции в 200 метров баттерфляем.

В полуфинале Кудашев преодолел дистанцию за 1 минуту 55,51 секунды, показав 12-е время. Лучшим стал Криштоф Милак из Венгрии с результатом 1 минута 55,52 секунды.

Еще до Олимпиады Кудашева сначала отстранили от участия в Олимпиаде якобы за нарушение антидопинговых правил, а затем обвинения сняли, и спортсмен все-таки выступил в Токио.

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