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Здоровье27 июля 2021 14:03

Сделавшие прививку от коронавируса самарцы выиграли ноутбуки, смартфоны и билеты на футбол

Участие в розыгрыше приняли 9,5 тысяч самарцев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Привившиеся самарцы могли получить призы

Привившиеся самарцы могли получить призы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы, сделавшие прививку от коронавируса, выиграли ноутбуки, смартфоны, телевизоры и билеты на футбол, в театр и музей. Об этом сообщили в городской администрации.

Акция проводилась среди жителей, до 25 июля привившиеся вторым компонентом вакцины. Участие в розыгрыше призов приняли 9 500 горожан, было разыграно 209 подарков.

По последним данным, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились около 75 тысяч человек, каждый день в Самарской области находят порядка трехсот новых заразившихся.