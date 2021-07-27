Сделавшие прививку от коронавируса самарцы выиграли ноутбуки, смартфоны и билеты на футбол

Привившиеся самарцы могли получить призы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы, сделавшие прививку от коронавируса, выиграли ноутбуки, смартфоны, телевизоры и билеты на футбол, в театр и музей. Об этом сообщили в городской администрации.

Акция проводилась среди жителей, до 25 июля привившиеся вторым компонентом вакцины. Участие в розыгрыше призов приняли 9 500 горожан, было разыграно 209 подарков.

По последним данным, с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились около 75 тысяч человек, каждый день в Самарской области находят порядка трехсот новых заразившихся.