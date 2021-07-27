Самарский минздрав готовится к закупке лечебного питания для тяжелобольных детей

В день, когда Рома родился, он весил всего один килограмм, он до сих пор может кушать только специальные смеси Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области скоро должны пройти торги на закупку специальных лечебно-питательных смесей для тяжелобольных детей. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщили в региональном минздраве.

В подобном специальном питании отчаянно нуждается Рома Кисаров – мальчик родился на 25-й неделе беременности после того, как его мама заболела гриппом, с несколькими серьезными диагнозами. Он не может разговаривать и контролировать свое тело, кушает только жидкую пищу.

Сейчас лечебные смеси ему закупает благотворительный фонд «ЕВИТА», но по закону мальчика могли бы включить в реестр детей, которым спецпитание покупают за счет бюджетных средств. Однако, как ранее рассказывала корреспондентам «КП-Самара» мама ребенка Олеся Кисарова, в их поликлинике процедуру принятия такого решения растянули на несколько месяцев.

После публикации на сайте «КП-Самара» проблема решилась довольно быстро. В ответ на запрос редакции в региональном минздраве ответили:

- По распоряжению губернатора Самарской области для обеспечения детей лечебными смесями из областного бюджета выделены финансовые средства. Роман Кисаров внесен в реестр лиц для получения лечебного питания. В настоящее время проводятся необходимые процедуры для его закупки. По итогам процедур все пациенты, нуждающиеся в лечебном питании, будут им обеспечены.

К сожалению, конкретные сроки проведения закупки и поставки спецпитания пока не обозначены.

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