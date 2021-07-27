Новый голосовой ассистент «Ева» от МегаФона спасет абонентов от голосового спама

Если бы голосовой ассистент «Ева» был живым человек, то выгладила бы они так. Источник: ПАО «МегаФон».

Компания МегаФон объявила о запуске голосового ассистента «Ева». Новый помощник позволит абонентам не пропускать важные звонки, а вот голосовой спам отфильтрует. «Ева» может принять входящий вызов и самостоятельно определить источник, а также цель звонка, поддержать разговор, а расшифровку пропущенного вызова отправить абоненту в мессенджер.

Чтобы «Ева» могла поддерживать полноценную беседу, специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога. Так голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с выгодным предложением «Ева» самостоятельно уточнит все условия, а затем переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

Бесплатно протестировать голосового ассистента уже могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона. В регионы решение придет ближе к осени.

- В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов. «Ева» - виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента, – рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Узнать о всех преимуществах и подключить голосового ассистента можно на сайте МегаФона.